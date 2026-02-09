Referendum sulla giustizia | al Senato la presentazione del Comitato Si vota Sì

Questa mattina al Senato, nella Sala Caduti di Nassirya, si è svolta la presentazione ufficiale del Comitato “Si vota Sì”. I promotori del referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati hanno illustrato le ragioni della loro campagna, spiegando perché chiedono ai cittadini di andare alle urne e votare sì. La giornata ha visto una buona partecipazione e un dibattito acceso tra sostenitori e oppositori.

Si è tenuta stamattina in Senato, presso la Sala Caduti di Nassirya, la conferenza stampa di presentazione del Comitato "Si vota Sì", promotore della campagna a favore del referendum costituzionale sulla separazione delle carriere dei magistrati. La conferenza ha visto la partecipazione di Valentina Ruggiero, avvocato familiarista e Presidente del Comitato "Si vota Sì", di Pierluigi Del Viscovo, editorialista de Il Giornale, di Gianluca Soma, Manager internazionale, di Maria Pia Iannuzzi, attrice e di Lello Pepe, regista. Ha portato i saluti istituzionali la Sen. Cinzia Pellegrino di Fratelli d'Italia, membro della Commissione bicamerale per la Semplificazione.

