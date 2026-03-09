referendum la battaglia dei manifesti

A Castelnuovo Rangone si è acceso un dibattito riguardo agli spazi destinati all’affissione dei manifesti elettorali in vista del referendum previsto per il 22 e 23 marzo. La questione riguarda le aree disponibili e le modalità di utilizzo per le campagne di sensibilizzazione dei vari comitati e candidati. La polemica si sta sviluppando tra le parti coinvolte nella gestione degli spazi pubblicitari.

Polemica a Castelnuovo Rangone sugli spazi per le affissioni elettorali in vista del referendum del 22 e 23 marzo prossimi. A sollevarla è Alessandro Boni (nella foto) del Centrodestra per Castelnuovo e Montale (quota Lega ), che ieri ha denunciato la presenza di manifesti che promuovono il "No", riconducibili ad Avs (questa la firma che appare nello stesso manifesto), negli spazi assegnati invece al suo partito. "In questi giorni stiamo attaccando i manifesti per il Sì e abbiamo trovato, negli spazi destinati alla Lega, manifesti sul "No" che portano la firma di Avs. Ho denunciato l’episodio alla polizia locale, che a sua volta mi ha autorizzato a rimuovere i manifesti sul No presenti nello spazio riservato al centrodestra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

