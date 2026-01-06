Referendum a marzo ma il fronte del no inizia la battaglia dei manifesti

Da iltempo.it 6 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A marzo si terrà il referendum sulla giustizia, e intanto il fronte del

Si comincia. Male. L'ingresso nel 2026 segna l'entrata nel vivo della campagna per il referendum sulla giustizia e il fronte del No mette subito a segno un colpo sbagliato. Un cartellone digitale, comparso negli spazi dedicati in alcune stazioni ferroviarie, con uno slogan: «Vorresti giudici che dipendono della politica? No. Al referendum vota no». Questo è il claim. Ovviamente non c'è nulla di male nel dissenso alla riforma, e nella legittima campagna elettorale, molto di sbagliato invece risiede nell'utilizzare tesi completamente mistificatorie. Come quella di una riforma che mirerebbe a mettere i giudici sotto il controllo dell'Esecutivo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

referendum a marzo ma il fronte del no inizia la battaglia dei manifesti

© Iltempo.it - Referendum a marzo, ma il fronte del "no" inizia la battaglia dei manifesti

