referendum a marzo ma il fronte del no inizia la battaglia dei manifesti

Si comincia. Male. L'ingresso nel 2026 segna l'entrata nel vivo della campagna per il referendum sulla giustizia e il fronte del No mette subito a segno un colpo sbagliato. Un cartellone digitale, comparso negli spazi dedicati in alcune stazioni ferroviarie, con uno slogan: «Vorresti giudici che dipendono della politica? No. Al referendum vota no». Questo è il claim. Ovviamente non c'è nulla di male nel dissenso alla riforma, e nella legittima campagna elettorale, molto di sbagliato invece risiede nell'utilizzare tesi completamente mistificatorie. Come quella di una riforma che mirerebbe a mettere i giudici sotto il controllo dell'Esecutivo. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: Il fronte del Si scende in campo: referendum sulla giustizia, la sfida è aperta
Leggi anche: Il fronte del Sì scende in campo: referendum sulla giustizia, la sfida è aperta
Rinvio sulla data del referendum sulla giustizia: dietro lo stop i dubbi del Colle. Salvini diserta il Cdm; “Referendum, niente anticipo o sarà ricorso”; “A proposito del referendum sulla magistratura (e non sulla giustizia)”; Il governo pensa ancora al blitz sulla data del referendum.
Avellino, referendum della Giustizia: il fronte del “No” si mobilita - L’appuntamento è stato organizzato organizzato al Circolo della Stampa di Avellino dal Comitato “Giusto Dire No” il ... corriereirpinia.it
“Referendum, niente anticipo o sarà ricorso” - Il governo vorrebbe chiudere in fretta con la data, nella seconda metà di marzo, ma intanto in dieci giorni sono state raccolte 191 mila firme contro ... repubblica.it
Referendum sulla giustizia il 22 e 23 marzo, scoppia la polemica - Il Comitato del No annuncia ricorso: «La Cassazione deve esprimersi prima della convocazione». altarimini.it
Referendum sulla giustizia, Marina Berlusconi sostiene il “Sì”: vertice con Tajani per definire la linea Marina Berlusconi entra nel dibattito sul referendum di marzo dedicato alla separazione delle carriere nella magistratura e lo fa scegliendo un ruolo attivo. Su - facebook.com facebook
Referendum giustizia, Marina B. scende in campo per il “Sì”: pranzo con Tajani per decidere la strategia. La primogenita ha convocato il segretario, Mulè, Sisto e Barachini per decidere la strategia in vista del referendum di marzo. @salvini_giacomo x.com
