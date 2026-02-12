Il Partito Democratico ha pubblicato un video in favore del No al referendum sulla giustizia, con protagonisti Constantini e Mosaner. La mosca bianca? Gli altri partiti di centrodestra, come Forza Italia, si sono subito dissociati, spiegando di non essere stati coinvolti e di non aver dato il loro assenso. La polemica è scoppiata sui social, con molti che criticano l’uso di figure pubbliche senza il loro consenso e il rischio di confondere gli elettori. La vicenda si inserisce in un clima di forte tensione tra le forze politiche sul tema

Un video promozionale per il No al referendum sulla giustizia, pubblicato sui canali social del Partito Democratico, ha scatenato una polemica che dalla politica è arrivata fino ai vertici dello sport italiano. Al centro della controversia, le immagini di Stefania Constantini e Amos Mosaner, i due azzurri del curling che hanno conquistato la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Milano Cortina e l’oro a Pechino 2022. Il contenuto, diffuso sui profili social del partito, utilizzava sequenze delle performance olimpiche dei due atleti per promuovere una posizione politica in vista della consultazione referendaria del 22 e 23 marzo. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Referendum giustizia, il PD pubblica un video per il No con Constantini e Mosaner, ma gli azzurri si dissociano: “Non ne sapevamo nulla”

Amos Mosaner e Stefania Constantini sono finiti al centro di una polemica dopo un video politico sul referendum che li ha mostrati senza il loro consenso.

Il Partito democratico ha diffuso un video in cui utilizza immagini degli azzurri del curling alle Olimpiadi di Milano-Cortina per sostenere il campanello d’allarme sul referendum sulla Giustizia.

