Referendum sulla separazione delle carriere | il sì non è una questione politica ma di giustizia

Questa mattina, in diverse città italiane, si sono aperti i seggi per il referendum sulla separazione delle carriere dei pubblici dipendenti. La decisione non è legata a una semplice questione politica, ma riguarda direttamente la giustizia e il modo in cui vengono gestiti i percorsi di carriera nelle amministrazioni pubbliche. Tra i sostenitori del sì c’è chi afferma che si tratta di un passo verso più trasparenza, mentre altri temono possibili ripercussioni sui servizi ai cittadini. Nessuno, però, si nasconde dietro le parole: questa volta, si vota per

Non sono promotore di Comitati perché ho giurato a me stesso dopo l'uscita dal Parlamento (2001) non avrei più solcato contesti aggregativi di natura politica. Ma nel leggere alcune affermazioni soprattutto di un autorevole e da me stimato magistrato, ritengo (visto che anche membri del mio studio si sono esposti) giusto fare una breve chiosa. Da giovane ero propugnatore dell'erratissimo principio che individuava "nel sospetto l'anticamera della verità" (per i giovani cit. Ennio Pintacuda ideologo della Rete di Orlando). Ma i tanti anni passati sui banchi dei tribunali italiani, mi hanno sempre di più convinto, che la separazione delle carriere sia un passo importante per ristabilire un oggettivo e indifferibile riequilibrio di ciò che oggi è palesemente squilibrato, ossia lo strapotere delle Procure in danno degli inermi cittadini.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Il referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo propone due posizioni contrastanti sulla separazione delle carriere.

A Napoli, Di Pietro sottolinea che votare sì alla separazione delle carriere è una decisione logica, radicata nella sua esperienza professionale.

REFERENDUM SEPARAZIONE CARRIERE Magistrati: sì o no Ne parlo con un Magistrato!

