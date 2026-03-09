Marina Berlusconi | Il referendum sulla giustizia non è una sfida politica

Marina Berlusconi ha dichiarato che il referendum sulla giustizia si svolgerà il 22 e 23 marzo e ha invitato a superare le divisioni ideologiche per concentrarsi sui contenuti della riforma. Ha affermato che il voto non rappresenta una sfida politica, ma un momento per discutere di un tema che dovrebbe essere un patrimonio di tutti, evitando di usarlo come strumento di contrapposizione.

Roma – Liberare il voto del 22 e 23 marzo e la campagna referendaria dalle “gabbie ideologiche” e riportarsi alla sostanza della riforma, perché “la giustizia dovrebbe essere un patrimonio comune, non una logora bandiera identitaria da sventolare contro l’avversario politico”. Lo scrive Marina Berlusconi in una lettera a La Repubblica che risuona come un richiamo preoccupato per la scarsa presa della campagna per il Sì al referendum, per com’è stata condotta finora dai pariti e i leader della maggioranza. Che infatti apprezza solo per bocca di FI. Riforma della giustizia, guida al voto referendario (atex.dam.standard.Video - p.DamVideo)... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Marina Berlusconi: “Il referendum sulla giustizia non è una sfida politica” Referendum sulla giustizia, Schifani plaude a Marina Berlusconi: "Stop alle ideologie, magistratura fuori dalla politica"Le dichiarazioni del governatore: "E' importante che il dibattito si concentri sui contenuti della riforma e sugli obiettivi di rafforzare... Referendum giustizia, Occhiuto: "Marina Berlusconi richiama tutti a un confronto serio sulla riforma"“Condivido pienamente le riflessioni di Marina Berlusconi al quotidiano ‘la Repubblica’. Aggiornamenti e notizie su Marina Berlusconi. Temi più discussi: Basta toni da derby, la lettera di Marina Berlusconi sul Referendum sulla giustizia; Referendum giustizia, la lettera di Marina Berlusconi a Repubblica: Non sia un derby tra tifoserie. Ecco perché voterò Sì; Marina Berlusconi: Con il sì vincono gli italiani. Basta derby | Libero Quotidiano.it; La lettera di Marina Berlusconi a Repubblica | Liberare il dibattito dalle gabbie ideologiche giustizia patrimonio comune Ecco perché voto sì. Referendum giustizia: l'appello di Marina Berlusconi per un voto senza fazioniMarina Berlusconi sostiene che il referendum del 22 e 23 marzo debba essere deciso dagli italiani, non dalle schermaglie politiche, e definisce la giustizia un patrimonio collettivo ... notizie.it Referendum, Marina Berlusconi scende in campo: «No a derby tra tifoserie»La lettera della figlia dell’ex presidente del Consiglio ha accolto il consenso di tutti i parlamentari di Forza Italia, ma anche all’interno di altri membri della maggioranza. Magi: «Dovrebbe scriver ... editorialedomani.it A due settimane dal voto Marina Berlusconi scende in campo a sostegno del Sì al referendum giustizia 2026. In una lettera a Repubblica ha difeso la riforma e ha invitato maggioranza e opposizioni a evitare di ridurre il dibattito a un "derby tra tifoserie". - facebook.com facebook Accogliamo l’appello di Marina Berlusconi: la giustizia è un patrimonio di tutti e il confronto sul referendum deve partire dai contenuti della riforma, non dalla contrapposizione ideologica tra chi la sostiene e chi la avversa. x.com