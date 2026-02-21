Giustizia al voto | Varese ascolta esperti il referendum 2026

A Varese, un incontro pubblico ha riunito cittadini ed esperti per discutere delle riforme sulla giustizia previste nel referendum del 2026. La discussione è nata dall’interesse di molti cittadini di capire come cambieranno le norme e le procedure giudiziarie. Durante l’evento, sono state esaminate le proposte di modifica e le possibili conseguenze sul sistema giudiziario locale. La seduta si è conclusa con la volontà di approfondire ulteriormente le tematiche sollevate.

Varese al voto sulla giustizia: un confronto tra esperti e cittadini. Un dibattito pubblico a Varese ha acceso i riflettori sulle prossime riforme del sistema giudiziario e sul referendum costituzionale del 2026. L'iniziativa, promossa da Lombardia Ideale, ha la partecipazione di Alessandro Sallusti, Luca Marsico e Giacomo Cosentino, con l'obiettivo di illustrare ai cittadini le modifiche in programma e le loro implicazioni. L'incontro, previsto per il 2 marzo alle ore 20.45 presso la Sala Montanari in via Bersaglieri 1, si inserisce in un contesto di crescente attenzione nazionale alle tematiche legate alla giustizia.