Referendum Giustizia Conte denuncia | Obiettivo è controllo politico sui magistrati

Il referendum sulla giustizia ha attirato l’attenzione con le accuse di un ex premier che sostiene come il governo voglia esercitare un controllo politico sui magistrati. Secondo quanto dichiarato, l’obiettivo sarebbe di subordinare la magistratura alle decisioni politiche, creando una pressione che potrebbe influenzare l’autonomia del sistema giudiziario. La questione ha sollevato discussioni tra chi critica e chi difende le proposte in campo.

“Stiamo assistendo ad un impegno crescente della presidente del Consiglio Meloni nella campagna referendaria“. Esordisce così il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, che in un intervento fiume a Montecitorio al convegno “Giustizia, Costituzione e cittadinanza: le ragioni del no“, spazia dal referendum sulla Giustizia a quello che definisce un controllo politico della magistratura. C’è un motivo, secondo Conte, per il quale il governo Meloni, sta concentrando molti sforzi sulla riforma della Giustizia, ignorando problemi cruciali del paese, come calo della produzione industriale e milioni di famiglie che vivono sotto la soglia di povertà. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

