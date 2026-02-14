Referendum Giustizia | Meloni difende la riforma Gratteri denuncia pressioni Focus su CSM e carriere dei magistrati

Il premier Meloni sostiene che la riforma della Giustizia non ha legami diretti con il governo, mentre il procuratore Gratteri denuncia pressioni e minacce, soprattutto riguardo le nomine al CSM e le promozioni dei magistrati. La discussione si concentra sulle modalità di selezione dei giudici e sulle possibili influenze politiche. Meloni ha ribadito che il testo approvato mira a migliorare l’efficienza del sistema giudiziario. Nel frattempo, Gratteri ha raccontato di aver ricevuto messaggi intimidatori per influenzare le sue scelte professionali. La campagna referendaria si fa sempre più accesa, con opinioni diverg

Referendum sulla Giustizia: Meloni minimizza il legame con il governo, Gratteri denuncia intimidazioni. Il dibattito sul referendum sulla giustizia si è intensificato con posizioni contrastanti emerse da esponenti politici e magistrati. Arianna Meloni, responsabile della segreteria politica di Fratelli d’Italia, ha sottolineato come il voto non rappresenti un giudizio sull’operato dell’esecutivo, mentre il procuratore antimafia Nicola Gratteri ha denunciato tentativi di intimidazione a seguito delle sue osservazioni sulla composizione dell’elettorato. La consultazione popolare, in programma nei prossimi mesi, promette una campagna referendaria ricca di polemiche e di un acceso confronto tra sostenitori del “Sì” e del “No”.🔗 Leggi su Ameve.eu

