Referendum | tutte le info utili per gli elettori pisani in vista del voto del 22 e 23 marzo

Il 22 e 23 marzo i cittadini italiani con diritto di voto sono chiamati a partecipare al referendum popolare confermativo sulla legge costituzionale riguardante l'ordinamento giurisdizionale e l'istituzione della Corte disciplinare. Le date di voto sono domenica e lunedì, e gli elettori pisani devono recarsi alle urne per esprimere la loro preferenza. Le informazioni utili per gli elettori sono disponibili in vista di questa consultazione.

Domenica 22 e lunedì 23 marzo i cittadini italiani aventi diritto al voto sono chiamati a partecipare al referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante 'Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare'. I seggi saranno aperti domenica.