Recruitment e crescita interna | il piano di espansione in tutta la nazione

Sempre più aziende adottano strategie di crescita interna e recruitment, puntando sulla formazione dei propri dipendenti per ampliare la rete di talenti. Questo approccio si sta diffondendo a livello nazionale, con imprese che investono risorse per sviluppare competenze all’interno della loro organizzazione e sostenere l’espansione sul mercato. La tendenza si manifesta in vari settori e aziende di diverse dimensioni.

NELLE STRATEGIE di sviluppo del mercato del lavoro sempre più aziende guardano con attenzione alla costruzione di competenze interne e alla ricerca di talenti. In questo scenario, Adhr Group, uno dei principali player italiani del settore delle agenzie per il lavoro, mette sul piatto un piano di crescita ambizioso focalizzato sul permanent recruitment, la selezione e l’assunzione di professionisti per le imprese clienti, e annuncia tra le 15-20 posizioni aperte entro l’anno dedicate proprio a rafforzare quest’area su scala nazionale. L’annuncio arriva nel quadro di una espansione generale del Gruppo, che punta a raggiungere i 200 milioni nel 2027, mentre la presenza sul territorio si amplia costantemente con filiali e uffici specializzati. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

