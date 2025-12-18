Donald Trump e il suo discorso alla nazione per lui è tutta colpa di Biden ma i media lo bacchettano

Donald Trump ha sorpreso il pubblico con un discorso alla nazione, tra accuse a Biden e autocelebrazione, che più che un messaggio di fine anno sembra uno sfogo personale. La sua performance, trasmessa in prima serata dalla Sala Ovale, ha attirato l’attenzione dei media, che non hanno esitato a bacchettarlo, evidenziando le tensioni e le polemiche che continuano a caratterizzare il suo ritorno in auge politico.

© Cultweb.it - Donald Trump e il suo discorso alla nazione, per lui è tutta colpa di Biden, ma i media lo bacchettano Più che un discorso di fine anno (peraltro del tutto a sorpresa), uno “sfogo” e un atto di auto incensamento, quello che Donald Trump ha tenuto nelle scorse ore in prima serata dalla Sala Ovale. 20 minuti intensi che si possono riassumere così “Tutta colpa di Biden, ma presto avremo un Boom colossale”. Trump ha chiarito senza ambiguità che il suo messaggio continuerà a concentrarsi sul predecessore Joe Biden. Il presidente ha confrontato i propri dati economici e sull’inflazione con quelli dell’amministrazione precedente. I numeri di Biden erano peggiori, in gran parte a causa della pandemia di Covid-19 che aveva provocato turbolenze economiche e un’impennata inflazionistica in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Cultweb.it Leggi anche: Donald Trump all’attacco, il carovita tutta colpa di Biden: «Ho ereditato un disastro: ma arriva un boom economico mai visto» – Il video Leggi anche: Trump, discorso alla nazione. L'attacco a Biden: «Ereditato un disastro, ma l'America è tornata. Ho risolto 8 guerre» La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Trump annuncia boom economico e bonus natalizio per militari nel primo anno di presidenza; Trump promette boom economico dopo disastro Biden: L'America è tornata; Le accuse a Biden e le promesse di un miracolo economico: il discorso alla nazione di Trump alla; Trump alla nazione: Ho ereditato un disastro e l'ho aggiustato. “Undici mesi fa ho ereditato un disastro”: il discorso di Donald Trump alla Nazione - Il presidente Trump annuncia bonus per i militari, rivendica successi economici e punta il dito contro Biden, mentre affronta scandali interni e dati controversi. notizie.it

Il discorso di Trump agli Usa: “Ho ereditato un disastro ma ora l’America è tornata” - Nel suo discorso alla nazione, il presidente Usa ha difeso il proprio operato in materia economica e si è vantato di nuovo di aver "risolto 8 guerre in 10 mesi". tpi.it

Il discorso alla nazione di Trump: «Ho ereditato un disastro, sto sistemando le cose» - In una diretta di 18 minuti, il presidente Usa si è rivolto ai cittadini statunitensi per provare a spostare lo sguardo da un caro vita crescente, da un tasso di disoccupazione salito al 4,6 per cento ... editorialedomani.it

Radio1 Rai. . #StatiUniti Discorso alla Nazione di Donald Trump, con un primo bilancio della sua presidenza. Il presidente ha attaccato ancora Biden. "Siamo pronti per un boom economico senza precedenti, ha detto ancora il capo della Casa Bianca Da New - facebook.com facebook

Il commento di cattivo gusto rilasciato da Donald Trump riguardo la morte di Rob e Michele Reiner. x.com

