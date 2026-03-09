Ravenna | 36mila euro per salvare la colonna dell’aquila

Il Comune di Ravenna ha dato il via libera all'affidamento diretto dei lavori per la messa in sicurezza della colonna dell'aquila in piazza XX Settembre. L'intervento, necessario dopo le scosse sismiche del 13 gennaio, è stato assegnato alla ditta locale Rav Edil per un importo complessivo di 36mila euro. L'opera monumentale era stata precedentemente transennata a seguito delle lesioni riscontrate sui beni pubblici dopo il terremoto che ha colpito l'Emilia-Romagna. La decisione amministraiva permette ora di procedere con i ripristini strutturali su questo simbolo storico della città, evitando rischi di crollo o distacco di frammenti.