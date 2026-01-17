Controlli sul patrimonio storico dopo le forti scosse | transennata la colonna dell' aquila in piazza XX Settembre

Dopo le recenti scosse di terremoto, Ravenna ha avviato controlli sul patrimonio storico della città. Venerdì sono stati effettuati accertamenti su alcuni monumenti, tra cui le colonne di piazza XX Settembre, piazza del Popolo e Porta Serrata, per verificare eventuali danni o criticità. Sono state adottate misure precauzionali, come la transennatura della colonna dell’aquila in piazza XX Settembre, per garantire la sicurezza pubblica.

Continuano i controlli a Ravenna dopo le forti scosse di terremoto di martedì scorso. Venerdì sono stati esaminati alcuni monumenti, in particolar modo le colonne di piazza del Popolo, piazza XX Settembre e Porta Serrata. A seguito dei monitoraggi si è stabilito di transennare la colonna dell'aquila, presente in piazza XX Settembre. Una misura precauzionale. Tuttavia sarebbero state esclusione lesioni tali da compromettere la struttura.

