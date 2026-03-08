Nella 28esima giornata di Serie A, il Milan ha riaperto la corsa al titolo vincendo il derby contro l’Inter, che ha subito una sconfitta. Estupinan ha segnato il gol decisivo, mentre la Roma è uscita sconfitta. La giornata ha visto anche una lotta serrata per la salvezza, con diverse squadre coinvolte. La classifica si è quindi consolidata in vista delle ultime partite.

La 28ma giornata della Serie A è vissuta in attesa del rovente Derby della Madonnina, fondamentale nella lotta per lo scudetto quando ormai si sono lasciati alle spalle tre quarti di campionato. Il Milan ha sconfitto l’Inter per 1-0 e ha riaperto il discorso per il tricolore: i rossoneri hanno fatto festa grazie al sinistro di Estupinan e si sotto portati a sette lunghezze di distacco dai neroazzurri, incappati nella quinta battuta d’arresto stagionale. Lotta furibonda in zona retrocessione: il Lecce ha sconfitto la Cremonese per 2-1 nello scontro diretto (Pierotti e Stulic hanno indirizzato la contesa al 22? e al 38?, Bonazzoli ha accorciato le distanze al 47?), la Fiorentina ha pareggiato per -0 con il Pama, ora i salentini sono quintultimi con 27 punti, a +2 sui viola e a +2 sui lombardi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Il Milan riapre la lotta scudetto! Estupinan decide il derby, Inter ko. Bagarre salvezza, Roma sconfitta

