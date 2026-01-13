Due arresti per droga nel salernitano | nei guai anche un minorenne

Due persone sono state arrestate nel salernitano nell'ambito di operazioni antidroga. A Nocera Inferiore, un giovane di 19 anni è stato fermato dai carabinieri, con il supporto dei cinofili di Sarno, per il possesso di circa 120 grammi di hashish. Tra gli arrestati anche un minorenne, nell’ambito di controlli volti a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti nella zona.

