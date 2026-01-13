Barawards a Vermuteria il primo posto in Sicilia come bar rivelazione dell' anno

La Vermuteria di Palermo si è distinta nella settima posizione della classifica generale dei Barawards 2023, distinguendosi come il miglior bar rivelazione dell’anno in Sicilia. Questo riconoscimento, assegnato durante l’undicesima edizione del premio, sottolinea l’eccellenza e l’impegno nel settore dell’ospitalità italiana. Un risultato significativo che conferma la qualità e l’originalità di questo locale, apprezzato sia a livello regionale che nazionale.

