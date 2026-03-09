Rapine in banca in calo in Italia ma la Sicilia è prima per numero di colpi

In Italia il numero di rapine in banca è in diminuzione rispetto agli anni precedenti, ma la regione Sicilia continua a registrare il maggior numero di furti, con dieci colpi segnalati. La Sicilia presenta anche il rapporto più alto tra rapine e sportelli bancari, con un episodio ogni cento filiali. Questi dati evidenziano la regione come quella con la maggiore incidenza di furti bancari nel paese.

“Si registra un decremento delle rapine in banca in tutto il Paese, ma la Sicilia occupa il primo posto in questa triste classifica con dieci colpi e un rapporto rapine ogni cento sportelli pari a uno, il più elevato d’Italia”. Lo afferma Gabriele Urzì dirigente nazionale Fabi e responsabile salute e sicurezza Fabi Palermo che ha esaminato gli ultimi dati pubblicati dall’Ossif, il centro di ricerca dell’Abi sulla sicurezza anticrimine, a fine 2025. “Nel 2024 il maggior numero di rapine si è verificato in Sicilia con dieci casi, seguita dalla Lombardia (nove) e dalla Campania (sette). Complessivamente le rapine sono diminuite in tredici regioni, tra cui la Lombardia (-53%), ma in Sicilia il dato è preoccupante. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Articoli correlati

Medagliere Olimpiadi Milano Cortina 2026: Italia seconda dietro alla Norvegia, ma prima per numero di podi!Le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 si sono aperte mercoledì 4 e si chiuderanno domenica 22 febbraio, anche se la Cerimonia d’Apertura si è...

Sicilia: Avanza raddoppio ferroviario Messina-Catania, finita la prima galleria di 2,5 km. Tempi di percorrenza in calo.Raddoppio Ferroviario Sicilia: Completata la Prima Galleria tra Messina e Catania Un passo fondamentale è stato compiuto per il raddoppio ferroviario...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Rapine in banca in calo in Italia ma la...

Temi più discussi: Rapine in banca per 300mila euro tra Marche e Umbria: sconti di pena e un’assoluzione per la banda; Esplosione a Valmontone: banda fa saltare il bancomat e scappa con il bottino; Rapine in banca da 300mila euro, sconto di pena e assoluzioni per la banda; Rapine in banca per 300mila euro tra Marche e Umbria. L'ultimo 'colpo' tentato ad Acquasparta: sconti di pena e un’assoluzione per la banda.

Rapine in banca sconto di pena per la banda di Napoli e GiuglianoSi è concluso in secondo grado davanti alla Corte di Appello di Ancona il procedimento giudiziario relativo a una serie di rapine in banca consumate tra le Marche e l’Umbria, con un bottino complessiv ... internapoli.it

Rapine in banca da 300mila euro, sconto di pena e assoluzioni per la bandaMUSELLA Vincenzo, nato a Napoli, Il 06.12.1985, Ivi residente,libero per questa causa. Condannato in primo grado ad anni 4 mesi 5 giorni 10 di reclusione, è stato assolto da un capo di imputazione e ... napolitoday.it

Rapine al centro scommesse nel Modenese, tra gli arrestati anche 33enne di Salerno - facebook.com facebook

Si era reso responsabile di 3 rapine ai danni di donne anziane il cittadino straniero fermato dalla Polizia di Stato a Milano. I colpi erano stati messi a segno a gennaio, rispettivamente in via Foppa, in piazza Napoli e in via Bezzi. L’uomo è stato bloccato mentre x.com