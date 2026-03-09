Ranjha | il nuovo disco di Jonny Greenwood in uscita nel 2026

Jonny Greenwood, noto come chitarrista dei Radiohead, sta lavorando a un nuovo progetto musicale chiamato Ranjha, previsto per l'uscita nel 2026. L’artista ha annunciato il disco senza fornire dettagli aggiuntivi, e al momento non sono state comunicate date di pubblicazione o collaborazioni specifiche. Il disco rappresenta un nuovo capitolo nella sua carriera musicale.

Jonny Greenwood, chitarrista dei Radiohead, sta preparando il ritorno con un nuovo progetto musicale intitolato Ranjha. L’album vede la collaborazione con l’artista israeliano Shye Ben Tzur e il gruppo indiano Rajasthan Express. Il disco uscirà ufficialmente l’8 maggio 2026. Il lavoro è nato in parte su suolo italiano, dove alcune tracce sono state scritte tra il 2017 e il 2018. La produzione è affidata a Sam Petts-Davies, mentre le registrazioni sono avvenute nello studio personale di Greenwood. Questo progetto segna il ritorno dopo undici anni dall’uscita dell’album Junun. La title track porta lo stesso nome dell’opera ed è già disponibile sotto forma di video ufficiale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

