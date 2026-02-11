Jonny Greenwood dei Radiohead contro il docu su Melania Trump

Jonny Greenwood dei Radiohead ha attaccato duramente il nuovo documentario su Melania Trump. Il musicista ha criticato aspramente il film, definendolo una rappresentazione distorta e ingannevole. Greenwood si è espresso sui social, spiegando che il documentario manca di obiettività e dà una visione parziale di Melania Trump, lasciando intendere che si tratti di una operazione di parte. La polemica si è accesa sui social e ha scatenato reazioni contrastanti tra i fan e gli addetti ai lavori.

Il mondo del cinema e della musica è al centro di una polemica inattesa che vede coinvolto Jonny Greenwood, celebre chitarrista dei Radiohead, e il documentario dedicato a Melania Trump. Il musicista ha richiesto la rimozione di un suo brano dalla colonna sonora del film, sostenendo una violazione degli accordi contrattuali relativi all'utilizzo della sua musica. La vicenda, emersa l'11 febbraio 2026, solleva interrogativi sui diritti d'autore e sulle autorizzazioni nell'industria cinematografica. La controversia riguarda l'utilizzo di un brano composto da Greenwood per il film "Phantom Thread" del 2017, diretto da Paul Thomas Anderson, all'interno del documentario su Melania Trump, prodotto da Amazon e diretto da Brett Ratner.

