Jonny Greenwood ha chiesto che la sua musica venga rimossa dal documentario “Melania”. La produzione, costata più di settantacinque milioni di dollari, ha raccolto molti consensi ma anche molte critiche. Greenwood non ha nascosto la sua insoddisfazione e ha deciso di dissociarsi dal progetto, lasciando gli spettatori senza le sue composizioni. La decisione ha sorpreso molti, considerando la fama del compositore.

Melania, una produzione degli studi Amazon dal costo di oltre settantacinque milioni di dollari, è indiscutibilmente un enorme successo;,al tempo stesso, però, ha attirato su di sé innumerevoli polemiche. L’ultima riguarda la musica: nel documentario dedicato alla First Lady statunitense, viene infatti riprodotta anche la musica composta da Jonny Greenwood per il film di Paul Thomas Anderson Il filo nascosto, del 2017. Il musicista e il regista non sembrano essere troppo felici dell’impiego improprio della colonna sonora, e ne hanno chiesto la rimozione. L’appello di Jonny Greenwood e Paul Thomas Anderson. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Jonny Greenwood vuole che la sua musica venga rimossa dal documentario “Melania”

Approfondimenti su Jonny Greenwood

Anderson e Greenwood chiedono che venga tolto un loro brano dal documentario su Melania Trump.

Melania Trump si scontra duramente con il regista Paul Thomas Anderson.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Jonny Greenwood

Argomenti discussi: Jonny Greenwood chiede che la sua musica venga rimossa dal documentario su Melania Trump; Jonny Greenwood chiede di rimuovere la sua musica da Melania; Greenwood e PTA contro l’uso della musica del ‘Filo nascosto’ in ‘Melania’; Paul Thomas Anderson e Jonny Greenwood chiedono che la musica di Phantom Thread venga rimossa dal movie di Melania.

Anderson e Greenwood contro il documentario su Melania Trump: Togliete la nostra musica(Adnkronos) - Il regista Paul Thomas Anderson e Jonny Greenwood, chitarrista dei Radiohead e compositore cinematografico, hanno chiesto il ritiro di un loro brano musicale dal documentario 'Melania', ... reggiotv.it

Greenwood e PTA contro l’uso della musica del ‘Filo nascosto’ in ‘Melania’Il musicista dei Radiohead e il regista hanno dichiarato di non essere stati informati della concessione in licenza per il controverso documentario di Brett Ratner, in una presunta violazione del con ... rollingstone.it

Il regista Paul Thomas Anderson e Jonny Greenwood vogliono la rimozione di un brano tratto da Il filo nascosto - facebook.com facebook

Jonny Greenwood e Paul Thomas Anderson contro l’uso della musica del ‘Filo nascosto’ nel doc su ‘Melania’ x.com