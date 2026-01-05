Rangers Qualiano inarrestabili | settima vittoria di fila Neapolis Mugnano ko

Il Rangers Qualiano ottiene la settima vittoria consecutiva, battendo 1-0 la Neapolis Mugnano nella prima giornata di ritorno del campionato di Promozione, girone A. La rete di Chifari permette alla squadra di mantenere la leadership, ora con un vantaggio di sette punti sulla seconda in classifica. Un risultato che conferma la buona forma e la continuità del team di Qualiano.

Decide Chifari, capolista sempre più sola: +7 sulla seconda e numeri da record. Settima vittoria consecutiva per la capolista Rangers Qualiano, che supera di misura la Neapolis Mugnano per 1-0 nella prima giornata di ritorno del campionato di Promozione, girone A. A decidere il match è il gol di Francesco Chifari, il goleador che non ti aspetti, ma che conferma la solidità e la compattezza di una squadra sempre più padrona del campionato. La cavalcata del Qualiano calcio continua con numeri impressionanti: primo posto consolidato con 7 punti di vantaggio sulla seconda, otto vittorie su otto gare casalinghe, miglior difesa, secondo miglior attacco e miglior rendimento interno tra tutti i campionati dilettantistici campani. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Qualiano in festa: i Rangers conquistano la Promozione. In finale sconfitto il Passo Eclano - I Rangers, iscritti quest'anno al campionato di Prima Categoria, hanno battuto il Passo Eclano guadagnandosi, attraverso gli spareggi playoff, il passaggio in Promozione. ilmattino.it

