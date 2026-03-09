Cagliari 16enne travolta sulle strisce all’uscita di scuola | è gravissima

Una ragazza di 16 anni è stata investita mentre attraversava sulle strisce pedonali in viale Marconi a Cagliari, poco dopo aver lasciato la scuola. L'incidente si è verificato nel pomeriggio e la ragazza è stata trasportata d’urgenza in ospedale in condizioni gravissime. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine.

Roma, 9 marzo 2026 – Una ragazza di 16 anni è stata investita sulle strisce mentre attraversava la strada in viale Marconi a Cagliari, poco dopo l’uscita da scuola. La ragazza sarebbe in condizioni gravissime. Secondo una prima ricostruzione, la giovane stava attraversando la strada per raggiungere la fermata dell’autobus quando è stata travolta da un’auto. L’impatto è stato particolarmente violento e la ragazza è caduta sull’asfalto riportando traumi molto gravi. Immediati i soccorsi: sul posto sono intervenute in pochi minuti le ambulanze del 118, che hanno prestato le prime cure alla sedicenne prima di trasportarla d’urgenza all’ospedale Brotzu di Cagliari, dove si trova ricoverata in prognosi riservata. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Cagliari, 16enne travolta sulle strisce all’uscita di scuola: è gravissima Articoli correlati Cagliari, 16enne investita all’uscita da scuola: è gravissimaUna ragazza di 16 anni è stata investita mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali in viale Marconi a Cagliari, poco dopo l’uscita da... Livorno: 16enne investita da scooter sulle strisce, è gravissimaLIVORNO – Una ragazza di 16 è stata ricoverata oggi, 13 gennaio 2026, in gravissime condizioni all’ospedale di Livorno. Una selezione di notizie su Cagliari 16enne travolta sulle strisce... Cagliari, 16enne investita all’uscita da scuola: è gravissimaUna ragazza di 16 anni è stata investita mentre attraversava la strada sulle strisce ... msn.com Incidente a Cagliari in viale Marconi, 16enne investita: è in gravi condizioniI sanitari del 118, giunti sul posto, hanno prestato le prime cure d'urgenza direttamente sulla strada, riscontrando un quadro clinico critico ... cagliaripad.it