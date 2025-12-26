Pensionato travolto e ucciso sulle strisce pedonali dopo la Messa di mezzanotte | la pirata della strada è una ragazza di 21 anni

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Leini (Torino) – Stava tornando a casa a piedi dalla Messa di Natale.  Claudio Pogliano, 75 anni, geometra in pensione, è stato investito e ucciso sulle strisce pedonali  tra via Lombardore e via Coppi a Leini, alle porte di Torino. L’automobilista che l’ha travolto prima è scappata, poi si è presentata presentata spontaneamente dai carabinieri: è una ragazza di 21 anni e ha indicato ai militari dove rintracciare la vettura, una Fiat Grande Punto grigia intestata alla madre. Dalle indagini dei carabinieri di Leinì e del Nucleo radiomobile di Venaria è emerso che nel veicolo, al momento dell’incidente, erano presenti anche il fratello di 20 anni della conducente e un’amica di 18. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

pensionato travolto e ucciso sulle strisce pedonali dopo la messa di mezzanotte la pirata della strada 232 una ragazza di 21 anni

© Quotidiano.net - Pensionato travolto e ucciso sulle strisce pedonali dopo la Messa di mezzanotte: la pirata della strada è una ragazza di 21 anni

Leggi anche: Fermato pirata della strada che ha travolto e ucciso sulle strisce pedonali un 87enne a Milano

Leggi anche: Rientra a casa dopo la Messa di Natale, travolto e ucciso da un’auto: caccia al pirata della strada

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Torino, 75enne travolto e ucciso mentre torna dalla Messa di Natale a Leinì. Si cerca una Fiat Punto grigia scomparsa senza prestare soccorso; Investe e uccide anziano, è caccia al pirata della strada nel Reggiano.

pensionato travolto ucciso striscePensionato travolto e ucciso sulle strisce pedonali dopo la Messa di mezzanotte: la pirata della strada è una ragazza di 21 anni - L’automobilista prima è fuggita e poi si è presentata con la madre dai carabinieri. quotidiano.net

pensionato travolto ucciso strisceAnziano travolto e ucciso nel Torinese: la ragazza di 21 anni, fuggita dopo l’incidente, si è costituita - In macchina con lei c’erano anche il fratello ventenne e un’amica di 18 anni, tutti denunciati per omissione di soccorso ... affaritaliani.it

pensionato travolto ucciso strisceMonserrato, pensionato travolto e ucciso sulle strisce pedonali - Un pensionato di 91 anni, Francesco Ambu, è stato travolto da un’auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali e ha ... unionesarda.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.