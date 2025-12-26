Pensionato travolto e ucciso sulle strisce pedonali dopo la Messa di mezzanotte | la pirata della strada è una ragazza di 21 anni

Leini (Torino) – Stava tornando a casa a piedi dalla Messa di Natale. Claudio Pogliano, 75 anni, geometra in pensione, è stato investito e ucciso sulle strisce pedonali tra via Lombardore e via Coppi a Leini, alle porte di Torino. L’automobilista che l’ha travolto prima è scappata, poi si è presentata presentata spontaneamente dai carabinieri: è una ragazza di 21 anni e ha indicato ai militari dove rintracciare la vettura, una Fiat Grande Punto grigia intestata alla madre. Dalle indagini dei carabinieri di Leinì e del Nucleo radiomobile di Venaria è emerso che nel veicolo, al momento dell’incidente, erano presenti anche il fratello di 20 anni della conducente e un’amica di 18. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

