Questa notte il Super Bowl 2026 ha portato sul palco anche tante star che hanno sfoggiato look sorprendenti. Lady Gaga ha catturato l’attenzione con le sue onde Old Hollywood, mentre altre celebrità hanno mostrato stili audaci e curati. Sono state molte le star che, tra una giocata e l’altra, hanno scelto di brillare con acconciature e trucchi che fanno tendenza. Un evento che, oltre alla partita, ha regalato anche tantissime occasioni per ammirare look di grande effetto.

L'atteso evento sportivo anche quest'anno ha visto la presenza di tantissime celeb che non hanno mancato di regalare ispirazioni beauty. Dall'accoppiata di onde ampie e red lips di Lady Gaga ai buzz cut d Ricky Martin e Travis Kelce, passando per i ricci sinuosi di Odessa A'zion, ecco i beauty look più belli +++dropcap Mentre in Italia i riflettori sportivi sono puntati sulle Olimpiadi, negli Stati Uniti è il Super Bowl a catalizzare l'attenzione. La finale di campionato della National Football League, la lega professionistica statunitense di football americana, è infatti uno degli eventi più attesi dell'anno, che unisce sport, musica e spettacolo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Super Bowl 2026: le onde Old Hollywood di Lady Gaga e gli altri beauty look più belli delle star

