Catherine O' Hara | l' addio all' attrice di Tim Burton Michael Keaton e delle star di Hollywood

La notizia ha colpito il mondo dello spettacolo: Catherine O'Hara, l'attrice famosa per i suoi ruoli in film come Mamma, ho perso l'aereo e Beetlejuice, è scomparsa. Colleghi e fan si sono stretti intorno ai ricordi e agli omaggi sui social, ricordando la sua carriera e i momenti indimenticabili che ha regalato sul grande e piccolo schermo.

Il mondo del cinema e della tv ha reagito alla triste notizia dell'addio alla star di Mamma, ho perso l'aereo e Beetlejuice, ecco alcuni dei ricordi e degli omaggi condivisi online. La morte di Catherine O'Hara, avvenuta venerdì a Los Angeles, ha causato molta tristezza tra amici e colleghi che hanno condiviso online ricordi e omaggi per ricordare e celebrare l'attrice. La star del cinema e della tv aveva ripreso recentemente il ruolo di Delia Deetz nel sequel di Beetlejuice diretto da Tim Burton ed era tornata protagonista sul piccolo schermo con show come The Last of Us e The Studio. Le esperienze indimenticabili vissute sul set accanto a Catherine Catherine O'Hara, dopo i post condivisi da Pedro Pascal e Justin Theroux, è stata ricordata da Michael Keaton, protagonista proprio del . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Morte Catherine O’Hara: l’omaggio delle star e il commovente addio di Macaulay Culkin, il Kevin di Mamma ho perso l’aereoO'Hara faceva parte dell'ensemble della serie comica canadese Sctv, che contribuì a lanciare le carriere anche di John Candy, Eugene Levy, Rick Moranis, tutte star che dal Canada sono diventate note a ... tg.la7.it

Catherine O'Hara, l'attrice morta per un problema respiratorio. L'ultima apparizione tre mesi fa, la nomination agli Emmy e al Golden GlobeIl mondo dello spettacolo piange la scomparsa di Catherine O'Hara, l'indimenticabile mamma di Kevin nel film Mamma, ho ... msn.com

Oggi ci ha lasciati CATHERINE O'HARA (Toronto, Canada, 4 marzo 1954 - Los Angeles, California, USA, 30 gennaio 2026). Catherine Anne O'Hara è stata un'attrice canadese naturalizzata statunitense. Nel 1988 interpreta il film diretto da Tim Burton, Beetleju - facebook.com facebook

Famosa per il suo ruolo in Beetlejuice di Tim Burton, era nota anche per il ruolo di Moira Rose nella sitcom della Cbc Schitt's Creek x.com