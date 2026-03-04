9 marzo 2026 | Milano accende il futuro della radio con il World Radio Day tra AI e grandi protagonisti

Il 9 marzo 2026 Milano ospiterà il World Radio Day, un evento organizzato dal Radio Speaker e dedicato alla Giornata Mondiale della Radio stabilita dall’UNESCO. La manifestazione riunirà grandi protagonisti del settore e si svolgerà nella città, che si sta preparando a diventare il centro della radio in Italia. L’evento si concentrerà su temi come l’intelligenza artificiale e le innovazioni tecnologiche nel mondo radiofonico.

"Milano è orgogliosa di ospitare il World Radio Day 2026 – ha dichiarato Sacchi –.

