Radio Teate on air partner del World radio day di Milano

Radio Teate on air è tra i media partner del World Radio Day, l’evento celebrato a Milano il 9 marzo e promosso dall’Unesco. La web radio teatina partecipa alla giornata dedicata alla radio, coinvolgendo il proprio pubblico in questa ricorrenza internazionale. L’attività si inserisce nelle iniziative promosse per ricordare l’importanza della radio come mezzo di comunicazione.

Anche Radio Teate on air celebra la Giornata mondiale della radio. La web radio teatina è tra i media partner dell’evento del World Radio Day, istituito dall’Unesco, che si celebra a Milano il 9 marzo. L’evento, organizzato da Radio Speaker – il portale di riferimento del settore radiofonico in Italia – celebra la radio in tutte le sue forme ed espressioni, un mezzo che solo nel primo semestre 2025, secondo i dati Audiradio, ha raggiunto 35.685.000 ascoltatori nel giorno medio. «Il World Radio Day rappresenta uno dei momenti più importanti per l’intera filiera della radio italiana – commenta Pasquale Elia, presidente di Erga Omnes ed editore... 🔗 Leggi su Chietitoday.it

