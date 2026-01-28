Molte persone trovano difficile affrontare le prime ore del giorno. Non serve alzarsi alle cinque, basta prendersi qualche minuto in più al mattino. Una colazione tranquilla, qualche esercizio leggero e il tempo per sistemarsi senza fretta possono cambiare il modo di iniziare la giornata. Con piccoli trucchi e routine semplici, il risveglio può diventare un momento di piacere e di energia.

D iventare una persona mattiniera non significa svegliarsi alle cinque del mattino, ma riuscire a iniziare la giornata con calma: avere il tempo per una colazione completa, un po’ di movimento, l a meraviglia di truccarsi senza correre, un pò di tempo da dedicarsi. Un obiettivo che può irraggiungibile per gli amanti delle tenebre, ma che, con le giuste strategie, può avverarsi. Esistono infatti metodi efficaci per rendere il risveglio meno traumatico e trasformarlo davvero in un momento di piacere. Leggere prima di dormire aiuta il sonno. guarda le foto Mattinieri o nottambuli: una questione di genetica. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Strategie, routine e piccoli trucchi per trasformare il risveglio in un momento di piacere e energia

Approfondimenti su Risveglio Mattutino

Lo skin icing è un gesto semplice e pratico che, inserito nella routine quotidiana, stimola la pelle e favorisce il risveglio naturale.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Risveglio Mattutino

Argomenti discussi: Epilessia nell’anziano: 5 strategie utili per supportarlo ogni giorno; Dieta al rientro dalle feste: perché la gentilezza verso se stessi è la migliore strategia; Meno morti per tumore in Europa nel 2026: lo studio italiano; Blue Monday 2026: cos’è, perché cade oggi (19 gennaio) e come affrontarlo.

Affetto, regole e routine. Strategie educative per bambini dai 3 ai 10 anni Seminario online gratuito organizzato dalla Clinica Età Evolutiva Lunedì 23 febbraio alle ore 18:30 Per info: https://www.stateofmind.it/eventi/strategie-educative-bambini-evento-l - facebook.com facebook