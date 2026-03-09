R13 Cross Over Jeans | Denim deavé dettagli asimmetrici e stile iconico

R13 ha lanciato il nuovo modello di jeans Cross Over, realizzato in denim deavé con dettagli asimmetrici e uno stile riconoscibile. Il prodotto presenta un design distintivo e si distingue per le linee innovative che caratterizzano la collezione. La sua presentazione include anche link di affiliazione, con eventuale commissione per acquisti effettuati tramite questi collegamenti, senza costi aggiuntivi per l’acquirente.

La firma R13: asimmetria e dettagli che definiscono lo stile Cross Over. Il modello 'Cross Over' incarna perfettamente la filosofia del brand, dove l'imperfezione diventa il nuovo standard estetico. La caratteristica più distintiva è senza dubbio la chiusura asimmetrica, un elemento che rompe radicalmente con la tradizione sartoriale classica dei jeans. Invece di una semplice cerniera centrale, troviamo una configurazione a bottoni laterali che costringe il portatore a interagire con il capo in modo diverso, trasformando l'atto di vestirsi in un gesto più consapevole e strutturato.