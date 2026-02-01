Questa sera, in un laboratorio di ricamo e cucito, si dà nuova vita ai jeans vecchi. Persino i capi più usurati si trasformano in pezzi unici, grazie alla creatività di chi partecipa ai laboratori serali. Mentre il mondo corre verso il nuovo, questi incontri invitano a riscoprire il valore di ciò che avevamo dimenticato, come i vestiti lasciati in fondo agli armadi o in garage.

Dopo il successo della prima edizione, a Forlì tornano i laboratori di Fedifo: il denim inaugura una stagione dedicata alla creatività che nasce da ciò che abbiamo Cassetti stracolmi, armadi che non si chiudono, oggetti dimenticati in garage o sotto al letto. In un’epoca che spinge costantemente verso il nuovo, siamo circondati da cose che consideriamo superate, finite. Ma se la novità fosse già lì, a portata di mano? È da questa domanda che nasce la nuova edizione di “Metti a posto i panni!”, il ciclo di laboratori serali ideato da Fedifo, spazio creativo di Forlì, che dopo il successo della prima edizione torna con una proposta ancora più strutturata.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Approfondimenti su Jeans ricamo

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Jeans ricamo

Argomenti discussi: Jeans, ago e immaginazione: il denim si trasforma con i laboratori serali di ricamo e cucito; L’Haute Couture Spring Summer 2026 che stiamo amando, in un racconto del primo giorno dalle sfilate di Parigi.

