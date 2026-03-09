Quote scudetto crolla quella del Milan dopo il trionfo nel derby

Dopo il gol di Pervis Estupiñán nel derby, le quote sullo scudetto del Milan sono calate. La vittoria nel match ha riacceso le speranze delle altre squadre in corsa, modificando le scommesse sulla conquista del titolo. Le quote sono cambiate in modo significativo dopo il risultato della partita.

Quote scudetto. Il gol di Pervis Estupiñán nel derby potrebbe aver riaperto, almeno simbolicamente, la corsa allo scudetto. Non si tratta ancora di uno scenario probabile, ma il successo del Milan contro l'Inter ha ridotto il distacco in classifica e riacceso qualche speranza tra i rossoneri. Con la vittoria nella stracittadina, la squadra di Massimiliano Allegri si è portata a sette punti dalla capolista Inter quando mancano dieci giornate alla fine del campionato. Un margine ancora importante, ma sufficiente per cambiare leggermente le valutazioni dei bookmaker. Quote scudetto, cala quella del Milan. Secondo le quote aggiornate degli analisti di Goldbet e 888sport, lo scudetto del Milan viene ora proposto tra 7,50 e 9,00, in netto calo rispetto al 12,00 di pochi giorni fa.