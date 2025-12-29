Quote scudetto Inter sempre favorita Crolla quella della Juventus

Le quote scudetto mostrano l’Inter ancora favorita, mentre quella sulla Juventus subisce un calo. La giornata è stata positiva per le principali squadre di vertice: tutte hanno conquistato i tre punti, consolidando le rispettive posizioni in classifica. Un momento importante nel campionato, che potrebbe influenzare gli equilibri delle prossime settimane.

Quote scudetto. Giornata più che positiva per le squadre di vertice del campionato, tutte uscite dal turno con i tre punti in tasca. Un weekend che ha rafforzato le gerarchie in testa alla classifica e che ha avuto riflessi immediati anche sulle quote scudetto, aggiornate dai principali operatori di scommesse. Il successo esterno sul campo dell’ Atalanta ha avuto un peso specifico enorme. L’Inter non solo ha difeso il primo posto, ma ha lanciato un segnale forte alle rivali, confermandosi come la squadra più solida e continua del campionato. Secondo quanto riportato da Agipronews, i nerazzurri campioni d’Italia restano la principale candidata al titolo: lo scudetto dell’Inter è infatti quotato 1,75 su Snai, una valutazione nettamente più bassa rispetto a quella delle dirette inseguitrici. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

