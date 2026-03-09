Qui Lazio Provedel out Motta al debutto Tifosi di casa assenti per protesta
A Roma, la Lazio affronta la partita senza Provedel, fermato da un infortunio, e vede Motta debuttare tra i pali, arrivato a gennaio e alla prima presenza in Serie A. I tifosi di casa non sono presenti allo stadio, manifestando il loro disaccordo attraverso l’assenza. La squadra si presenta quindi con alcune assenze e senza il supporto del pubblico.
Falcidiata dalle assenze – Provedel è ko, tra i pali laziali debutta Motta (foto), arrivato a gennaio, all’esordio in serie A – e snobbata dal suo pubblico. La Lazio cerca se stessa dentro un contesto non granchè. In campo e fuori. In campo, infatti, detto dell’avvicendamento – forzato – in porta, resta da aggiungere come, in attesa di notizie su Basic (possibile rientro last minute, per lui) Sarri ritrovi Gila e Pedro – il primo va in campo, il secondo in panchina – ma ha di che riflettere su un tridente alle prese con il dubbio-Maldini (se non ce la fa lui, spazio a Ratkov) e con il ballottaggio tra Isaksen e Cancellieri. Al palo anche Rovella, a a suggerire difficoltà acuite da una stagione in grigio e soprattutto dal contesto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
