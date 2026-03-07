Lazio operazione alla spalla per Provedel Al suo posto c' è Motta

Il portiere della Lazio sarà sottoposto a un intervento di stabilizzazione artroscopica della spalla e sarà sostituito temporaneamente da Motta. La squadra si prepara a gestire l’assenza del titolare, senza ulteriori dettagli sul periodo di recupero o sulle modalità dell’operazione. La decisione è stata comunicata ufficialmente dalla società, che ha annunciato il cambio tra i pali per le prossime partite.

"Nella giornata di ieri, il calciatore Ivan Provedel, a seguito del persistere della sintomatologia dolorosa alla spalla riconducibile a un precedente trauma di gioco, è stato sottoposto ad esami strumentali di approfondimento. La risonanza magnetica, effettuata presso la clinica Villa Mafalda, ha evidenziato una lesione del legamento gleno-omerale associata a interessamento del cercine glenoideo. Nei prossimi giorni l'atleta sarà sottoposto a intervento di stabilizzazione artroscopica della spalla", questo il comunicato della Lazio circa le condizioni di Ivan Provedel. I tempi di recupero non sono ancora stati comunicati, ma verosimilmente l'estremo difensore rimarrà fuori per qualche giornata.