La Lazio ha annunciato l’arrivo di un nuovo vice Provedel, in seguito all’addio di Mandas, destinato al Bournemouth. Dopo le visite mediche svolte, la squadra si prepara ad integrare questa modifica nella rosa. Questa operazione si inserisce nel processo di rafforzamento del reparto portieri, garantendo continuità e stabilità alla rosa biancoceleste per la seconda parte della stagione.

2026-01-26 11:21:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news del Corriere dello Sport: Con l’addio sempre più vicino di Mandas in direzione Bournemouth, la Lazio ha trovato il suo vice Provedel. Edoardo Motta ha iniziato le visite mediche con i biancocelesti. Il portiere, proveniente dalla Reggiana, è arrivato in mattinata nella clinica di riferimento del club Villa Mafalda per iniziare i test di rito prima di iniziare ufficialmente la sua nuova avventura con la maglia dei biancocelesti. Motta, le visite mediche con la Lazio. La Lazio torna dunque a muoversi sul mercato per puntellare la squadra. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - CdS – Lazio, ecco il vice Provedel: visite mediche per Motta

Approfondimenti su cds lazio

Il mercato della Lazio si avvicina a una nuova fase, con le visite mediche di Daniel Maldini programmate e tutto ormai definito.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su cds lazio

Argomenti discussi: CDS - Lazio, puà partire anche Romagnoli, Lotito fissa il prezzo; Ritorno Insigne, Schira svela: Ecco cosa è pronto a fare pur di firmare col Napoli; CDS - Lazio, rinnovo lontano per Romagnoli, piace all'Al-Sadd.

Lazio, ecco Taylor: il centrocampista olandese sbarca a FiumicinoDopo Raktov, arriva anche Kenneth Taylor. Il centrocampista olandese, acquistato dall'Ajax, è sbarcato a Fiumicino intorno alle ore 20:00. Domani, venerdì 9 gennaio, nello stesso giorno in cui la ... corrieredellosport.it

Lazio, ecco i dettagli dell'offerta del Fenerbahce per Guendouzi. Il giocatore ha già apertoStanno emergendo ulteriori dettagli riguardo l'offerta arrivata a Formello dal Fenerbahce per Mateo Guendouzi. Nelle scorse ore vi avevamo raccontato come il club turco fosse piombato sul ... tuttomercatoweb.com

CDS - Lazio, puà partire anche Romagnoli, Lotito fissa il prezzo ift.tt/Y28hv7q x.com

MULTE STRADALI: NEL 2025 NEL LAZIO INCASSI DEGLI ENTI LOCALI A QUOTA 191 MILIONI DI EURO, -12,3% SUL 2024 Nel 2025 grazie alle multe stradali gli enti locali del Lazio hanno registrato incassi per circa 191,2 milioni di euro, piazzando la regio - facebook.com facebook