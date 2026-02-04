Trovare shampoo e balsamo giusto per i capelli ricci è importante per garantire definizione e lucentezza dei boccoli Come sceglierlo con o senza risciacquo

Trovare lo shampoo e il balsamo giusti per i capelli ricci non è semplice. Se non si sceglie bene, i boccoli possono incresparsi, perdere definizione o appiattirsi. La scelta dei prodotti giusti fa la differenza: aiuta a mantenere i ricci definiti, lucenti e in forma. Bisogna capire se preferire prodotti con o senza risciacquo, in base alle proprie esigenze.

S i increspano, oppure perdono la forma a elica, si appiattiscono . I capelli ricci esprimono al meglio la loro bellezza a partire dalla scelta del giusto shampoo e balsamo. «Il peggior nemico dei capelli ricci è la disidratazione. Che si contrasta a cominciare proprio dalla scelta del detergente più adatto», spiega Giusi Cacciatore, hair director Mandarin Oriental e Four Seasons Milano. «Individuare e usare bene lo shampoo giusto per i ricci può fare una grande differenza per mantenere volume naturale e boccoli definiti». Nicole Kidman torna ai capelli ricci in vacanza. Come negli Anni ’90 X Come scegliere lo shampoo migliore per i capelli ricci. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Lo shampoo viola è un alleato indispensabile per chi desidera mantenere i capelli chiari luminosi e privi di riflessi indesiderati.

Molti utenti trascurano l'uso del balsamo, ma sanno che può fare la differenza per ricci e capelli crespi.

Prodotti per capelli ricci e secchi al #action meno di 3 euro

