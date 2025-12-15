Dai biondi miele ai ramati pumpkin fino ai castani dark e vellutati | le nuove tendenze colori di capelli dal biondo al castano per un inizio 2026 a tutta luce

Le tendenze colore per i capelli dell'inverno 2025 e l'inizio del 2026 celebrano la bellezza naturale e il glamour sofisticato. Dai toni biondi miele ai ramati pumpkin e ai castani dark e vellutati, questa stagione si distingue per sfumature luminose e raffinate, offrendo molteplici opzioni per un look elegante e alla moda.

Dai biondi miele ai ramati pumpkin fino ai castani dark e vellutati: le nuove tendenze colori di capelli, dal biondo al castano, per un inizio 2026 a tutta luce

L e tendenze capelli dell’inverno 2025 raccontano una stagione all’insegna di colori dallla naturalezza luminosa e del glamour sofisticato. A dominare sono infatti colori di capelli “effortless chic”, caldi e tridimensionali. Dalle sfumature miele dei biondi più moderni ai ramati speziati fino ai castani scuri e vellutati, i colori del 2026 puntano a riflettere la luce e accompagnare con eleganza sia i look più naturali che quelli più strutturati. Tinta capelli autunno-inverno: i consigli per scegliere il colore giusto X I colori di capelli di inizio 2026. Naturalezza e glamour. «Per l’inverno 20252026 vediamo convivere due tendenze: da un lato lo stile “effortless chic”, con la sua naturalezza sofisticata; dall’altro il ritorno degli “structured looks”, che riportano in auge volume e glamour attraverso onde più definite e costruite » spiega Emanuele Temperini, Technical Director di Toni&Guy Italia. Iodonna.it

