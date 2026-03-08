Djokovic si va a nascondere durante il match con Majchrzak | cosa è successo a Indian Wells

Durante il match a Indian Wells contro Majchrzak, Novak Djokovic si è allontanato dal campo per alcuni istanti, nascondendosi dietro una tenda. L’episodio è avvenuto mentre il giocatore stava affrontando il secondo set e ha suscitato sorpresa tra gli spettatori presenti. Djokovic ha poi ripreso il gioco e ha concluso l’incontro con una vittoria che gli ha garantito l’accesso al terzo turno.

Novak Djokovic si è qualificato per il terzo turno del torneo di Indian Wells, ma nel corso del match vinto contro il polacco Majchrzak ha vissuto un momento di difficoltà, che ha voluto nascondere al pubblico. 🔗 Leggi su Fanpage.it Pronostico e quote Kamil Majchrzak – Giovanni Mpetshi Perricard, Indian Wells 04-03-2026Una buona prestazione a Dubai, partendo dalle qualificazioni, avrà forse dato a Giovanni Mpetshi Perricard una rinnovata fiducia in vista di Indian... Sinner, quando gioca a Indian Wells? La data del match con Shapovalov(Adnkronos) – Quando gioca Jannik Sinner? Il tennista azzurro ha superato il secondo turno di Indian Wells battendo il ceco Dalibor Svrcina in due... Approfondimenti e contenuti su Indian Wells. Temi più discussi: Indian Wells, il tabellone: Sinner-Musetti in semifinale, Alcaraz trova Djokovic se...; Darderi, Alcaraz e Nole: programma di oggi su Sky; Alcaraz-Djokovic dallo stesso lato a Indian Wells: il tabellone; Alcaraz ok al debutto a Indian Wells, Djokovic soffre e Darderi out: i risultati. Djokovic si va a nascondere durante il match con Majchrzak: cosa è successo a Indian WellsNovak Djokovic si è qualificato per il terzo turno del torneo di Indian Wells, ma nel corso del match vinto contro il polacco Majchrzak ha vissuto un ... fanpage.it Djokovic dice la sua: Le donne al meglio dei 5 set negli Slam? Non lo consiglioIl n.3 al mondo batte Majchrzak in tre set a Indian Wells e riaccende il dibattito sulla possibilità che le tenniste giochino fino al quinto set nei major. Un'ipotesi avanzata da Craig Tiley, ora Ceo ... gazzetta.it #Sinner- #Shapovalov: orario, diretta e dove in tv e streaming il 3° turno a Indian Wells in tempo reale x.com INDIAN WELLS: Andreeva ha servito ciambelle a Solana Sierra Skysporttennis - facebook.com facebook