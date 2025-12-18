Come sta il ragazzo di 18 anni accoltellato al torace davanti alla scuola a Sesto San Giovanni

Un grave episodio si è verificato ieri a Sesto San Giovanni, dove un ragazzo di 18 anni è stato accoltellato al torace davanti a una scuola. L’incidente, avvenuto mercoledì 17 dicembre intorno alle 12 in via Saint Denis 200, ha suscitato grande preoccupazione tra la comunità locale. Le autorità sono intervenute prontamente per gestire la situazione e avviare le indagini necessarie.

I fatti si sarebbero verificati ieri, mercoledì 17 dicembre, di fronte all'istituto superiore di via Saint Denis 200 a Sesto San Giovanni, tra le 12.30 e le 13.

Agguato fuori da scuola, accoltellato un ragazzo di 18 anni - L'agguato è avvenuto in pieno giorno davanti a una scuola superiore di Sesto San Giovanni: all’origine dell’aggressione ci sarebbe una lite ... today.it

Martina Gnoli morta nell'incidente a Santarcangelo, grave l'amica con lei in scooter: stavano andando a scuola - Incidente a Santarcangelo di Romagna: 18enne muore mentre va a scuola, grave l’amica sullo scooter. virgilio.it

Un ragazzo di 18 anni accoltellato al fianco sinistro davanti all’istituto tecnico. Un agguato. Un gruppo. La fuga. È sempre rimasto vigile, dicono i medici. Ma quello che colpisce non è solo la ferita al corpo. È la ferita al contesto. Da psicologo, la domanda non è - facebook.com facebook

