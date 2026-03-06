Domenica il derby da rivali lunedì insieme | a Bisseck e Bartesaghi il premio Amico dei Bambini

Domenica si è disputato un derby tra due squadre rivali, mentre lunedì alcuni calciatori hanno ricevuto il premio Amico dei Bambini. Tra i premiati ci sono Bisseck e Bartesaghi, giocatori di squadre diverse, e anche il portiere del Torino Paleari, l’attaccante del Parma Pellegrino e il difensore della Cremonese Baschirotto. La cerimonia si è tenuta in un evento dedicato a riconoscimenti speciali nel calcio.

Domenica saranno avversari nel derby, lunedì saranno premiati insieme a un evento a Sesto San Giovanni. Davide Bartesaghi e Yann Aurel Bisseck si apprestano a vivere la stracittadina di Milano: il rossonero sta recuperando da un fastidio alla coscia destra accusato domenica a Cremona e oggi dovrebbe tornare ad allenarsi con i compagni; il tedesco è un punto di riferimento per la difesa di Chivu. Il derby è in cima ai loro pensieri, ma il giorno dopo saranno entrambi alla presentazione del 21° Torneo Amici dei Bambini organizzato l'Us Aldini Bariviera (in collaborazione con Ai.Bi.) e ritireranno il premio Amico dei Bambini . Un Esempio per loro.