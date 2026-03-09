questa nuova serie apple tv unisce elle fanning nicole kidman e onlyfans ecco il trailer

Lo studio ha svelato il trailer di Margo ha problemi di soldi, in uscita in streaming sulla piattaforma, e che vede la presenza di star come Michelle Pfeiffer, Nick Offerman e Nicole Kidman Apple TV ha diffuso in streaming il trailer di Margo ha problemi di soldi, la nuova serie con protagonista Elle Fanning, fresca di nomination agli Oscar per Sentimental Value. Nel cast figurano anche Michelle Pfeiffer nel ruolo della madre di Margo, ex cameriera di Hooters, e Nick Offerman nel ruolo del padre, ex wrestler professionista. Nicole Kidman e Thaddea Graham sono anche loro nel cast nei panni di personaggi ricorrenti, mentre Marcia Gay Harden, Greg Kinnear, Michael Angarano, Rico Nasty e Lindsey Normington completano il gruppo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

