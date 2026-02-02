FOTO | Chris Jericho recita al fianco di Nicole Kidman nella nuova serie Apple TV+ Margo’s Got Money Troubles

Chris Jericho si è fatto notare anche fuori dal ring, questa volta sul set della nuova serie Apple TV+ “Margo’s Got Money Troubles”. L’ex wrestler interpreta un ruolo da protagonista accanto a Nicole Kidman, confermando il suo talento anche nel mondo della recitazione. La produzione sta attirando l’attenzione di molti, e il suo nome compare già tra i protagonisti più interessanti del cast.

Al di fuori del ring, Chris Jericho ha saputo costruirsi una carriera di tutto rispetto anche nel mondo della musica e della recitazione. Come rivelato da Elle, il suo ultimo progetto in ambito televisivo lo vedrà apparire accanto alla star di Hollywood Nicole Kidman in una nuova serie Apple TV+ intitolata "Margo's Got Money Troubles". Sebbene il ruolo preciso di Jericho non sia stato ancora confermato, una prima immagine promozionale della serie lo mostra in piedi nell'angolo di un ring da wrestling, alle spalle della Kidman. L'attrice australiana indossa un completo da ring dai colori vivaci, rosa e blu, mentre si appoggia alle corde.

