Un incidente tra auto ha portato alla morte di una persona dopo 13 giorni di agonia. Dopo lo schianto, il ferito è stato portato immediatamente in ospedale e poi trasferito al ’Bufalini’ quando le sue condizioni sono peggiorate a causa di una patologia. La tragedia lascia traumi e domande sulla sicurezza delle strade.

Lo schianto. La corsa in ospedale. Il trasferimento al ’Bufalini’, a causa dell’aggravarsi delle condizioni per la sua patologia. Ma purtroppo per Tiziana Gallo non c’è stato nulla da fare. La donna, che proprio oggi avrebbe festeggiato 74 anni, si è spenta ieri, dopo 13 giorni di agonia. Una tragedia che ha duramente colpito la comunità di Novafeltria, dove la donna viveva e lavorava. Nel 1989, con il marito Bruno Bucci, Tiziana ha aperto a Novafeltria la prima agenzia di pratiche auto, che portava il suo nome. Un’attività che negli anni è cresciuta e si è ampliata, tanto che l’agenzia ’Tiziana’ da anni è presente con una filiale anche a Villa Verucchio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Schianto in auto: muore dopo 13 giorni di agonia

Approfondimenti su Schianto Auto

Antonio Luongo, 27 anni di Napoli residente a Merano, è deceduto dopo quattro giorni di agonia a seguito di un grave incidente stradale avvenuto l'11 dicembre.

Tragedia sull’autostrada Asti-Cuneo: Matilde Baldi, giovane studentessa di Economia e Commercio, ha perso la vita in un incidente che ha coinvolto una Porsche.

Ultime notizie su Schianto Auto

