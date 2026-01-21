Ogni giorno alle 8:30, QuiFinanza fornisce aggiornamenti sul prezzo di benzina, diesel e GPL in tutte le regioni italiane. Le informazioni sono utili per conoscere l’andamento dei prezzi e pianificare i propri acquisti. Un servizio pratico e affidabile per rimanere sempre informati sulle variazioni del mercato dei carburanti nel nostro paese.

Ogni giorno dalle 8.30 del mattino, QuiFinanza vi informa sul costo dei carburanti in tutte le regioni italiane. Il costo medio attuale è di 1.698 per la benzina, 1.629 per il diesel, 0.709 per il gpl, 1.444 per il metano. Per sapere il prezzo esatto nella tua regione scorri in basso per tutti i dettagli di costo. Il costo medio si riferisce al prezzo mostrato dai distributori di carburanti presenti sulle strade comunali, provinciali e statali. Abruzzo. Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 21 gennaio 2026 nella regione Abruzzo. TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Benzina SELF 1. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Il prezzo di benzina, diesel e gpl oggi

Leggi anche: Il prezzo di benzina, diesel e gpl oggi

Leggi anche: Il prezzo di benzina, diesel e gpl oggi

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Il Prezzo del Diesel AUMENTERÀ! #italia #automobile #diesel

Argomenti discussi: Prezzi carburanti a gennaio 2026: Benzina, Diesel, Metano e GPL; Calano le accise ma non il prezzo di benzina e diesel, multati i titolari di diversi distributori; Diesel più caro della benzina in tutta Italia, ecco le regioni dove costa di più | Quattroruote.it; Benzina, la Regione rilancia: distributori bianchi Fvg e carburanti green per abbassare i prezzi.

Costo diesel e benzina, quali sono le previsioni per il 2026Le previsioni su prezzi di diesel e benzina nel 2026, effetti sulle accise, impatto per i consumatori e differenze regionali ... autotoday.it

Caro carburanti: dopo giorni di tregua, il prezzo di benzina e gasolio torna a salireI prezzi dei carburanti tornano a crescere dopo settimane di ribassi. Benzina e gasolio in aumento, ecco i nuovi valori medi ... lanotiziagiornale.it

IL PREZZO DEI CARBURANTI NEI DISTRIBUTORI CONAD, DI VIA SCANSANESE E VIA BULGARIA, E' TRA I PIU' BASSI DELLA TOSCANA Con la benzina a 1,508 euro e il gasolio a 1,548 euro, i distributori Conad di Grosseto, per la gioia degli automobilisti, facebook

Cala ancora il prezzo della #benzina: grazie alle accise in vigore dal 1° gennaio scende a 1,645 al lt, il minimo dal dicembre 2022. Ancora su il gasolio che raggiunge 1,668 euro al lt. Lo comunica Staffetta Quotidiana sulle rilevazioni di ieri dell'Osservatorio x.com