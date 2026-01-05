5 gennaio Santa Maria in Aracoeli a Roma | il miracolo della statua completata dagli Angeli

Il 5 gennaio presso Santa Maria in Aracoeli a Roma si ricorda il tradizionale racconto del miracolo legato alla statua del Santo Bambino, che si dice sia stata completata dagli angeli. Questa leggenda fa parte della tradizione locale e arricchisce il patrimonio spirituale della chiesa, offrendo un motivo di riflessione sulla fede e sulla storia religiosa del luogo.

Secondo la tradizione la statua del Santo Bambino a lungo conservata nella chiesa romana di Santa Maria in Aracoeli sarebbe stata completata dagli angeli. Sul Campidoglio – detto anche Monte Capitolino (Mons Capitolinus) il più piccolo dei colli su cui venne fondata Roma – sorge la chiesa di Santa Maria in Aracoeli. Al suo interno.

