Commisso il ricordo di Firenze | lunedì 26 alle 18 la messa in Santa Maria del Fiore

Lunedì 26 alle 18, nella chiesa di Santa Maria del Fiore, si terrà una messa in ricordo di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina. L’evento rappresenta un momento di riflessione per la città e la famiglia viola, che si uniscono nel ricordo della figura di Commisso, simbolo di impegno e passione per Firenze. Un’occasione per ricordare il suo contributo alla comunità e alla squadra.

FIRENZE – Firenze si prepara a stringersi, ancora una volta, attorno al suo Presidente. La Famiglia Commisso e la Fiorentina hanno ufficializzato la data per il tributo cittadino a Rocco Commisso. L’appuntamento è fissato per lunedì 26 gennaio, alle ore 18:00. La cerimonia si terrà nel cuore sacro della città, all’interno della Cattedrale di Santa Maria del Fiore, in Piazza del Duomo. Sarà celebrata una Santa Messa in suffragio per onorare la memoria di un uomo che ha legato indissolubilmente il suo nome e il suo cuore ai colori viola. Non sarà solo un rito religioso. Sarà l’occasione per tutto il popolo fiorentino di far sentire la propria vicinanza alla famiglia in questo momento di profonda sofferenza.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Firenze, truffa da 30 milioni all’Opera di Santa Maria del FioreUn’indagine ha portato alla luce una vasta truffa da 30 milioni di euro legata all’Opera di Santa Maria del Fiore a Firenze.

Truffa milionaria all’Opera di Santa Maria del Fiore a Firenze, arresti anche in BergamascaUn'indagine della polizia ha portato all'arresto di persone coinvolte in una truffa milionaria legata all’Opera di Santa Maria del Fiore a Firenze.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Italiano e l’emozionante ricordo di Commisso: “Perso grande uomo di sport". Su Bologna-Fiorentina... - Confermando otto giocatori su undici rispetto a Verona, pensavo di ottenere lo stesso furore per indirizzare l'inerzi ... tuttosport.com