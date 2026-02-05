Olimpiadi lo sport incontra la moda | a Milano sfilano le divise In passerella anche le creazioni dell’Accademia di Brera

A Milano si è tenuta la prima sfilata olimpica, un evento che ha unito sport e moda in modo insolito. Le divise ufficiali delle squadre sono state presentate in passerella, insieme alle creazioni degli studenti dell’Accademia di Brera. La città si prepara così ai Giochi Invernali, portando sul palco un’immagine nuova di sport e stile.

Milano, 5 febbraio 2026 – Alla vigilia dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026, sport e moda hanno intrecciato i loro mondi in un dialogo inedito: la prima sfilata Olimpica. L'Olympic Winter Fashion Showcase del Comitato Olimpico Internazionale, ospitato al Clubhouse 26 di Milano (l'area hospitality allestita ai Dazi in piazza Sempione) ha svelato per la prima volta una selezione di divise, abbigliamento tecnico e outfit che gli atleti di tutto il mondo indosseranno dentro e fuori dalle competizioni. L'evento ha messo in luce il dialogo tra innovazione e stile, mostrando come tecnologie all'avanguardia si combinino con l'eleganza distintiva di ciascuna squadra.

