La body positivity appartiene al passato | ora c’è un’ossessione culturale per la magrezza a qualsiasi costo Ozempic ha rivelato un cambiamento nei nostri valori | parla lo psicoterapeuta Jonathan Alpert

Negli ultimi anni, l’attenzione alla magrezza sembra aver sostituito la body positivity come ideale dominante, alimentata anche dall’uso di farmaci come l’Ozempic. Lo sostiene lo psicoterapeuta Jonathan Alpert, evidenziando un cambiamento nei valori culturali. Su FqMagazine avevamo già affrontato questo tema, citando la celebre frase di “South Park”: “Per i ricchi c’è l’Ozempic, per i poveri la body positivity”.

Su FqMagazine il tema lo avevamo trattato in tempi non sospetti, citando la frase cult di "South Park": " Per i ricchi c'è l'Ozempic, per i poveri la body positivity ". Ora scende in campo anche il collega e psicoterapeuta Jonathan Alpert sul Wall Street Journal che con il suo titolo non ci gira di certo attorno: "Ozempic ha fatto sparire il peso e l'idea della 'Body Positivity'". Lo specialista americano parte da quella che lui aveva definito "un'ossessione culturale per la magrezza a qualsiasi costo" in un'intervista a Fox News Live. Secondo Alpert, questa dinamica avrebbe sostituito qualsiasi ideale di "Body Positivity": "Ora sembra appartenere al passato.

