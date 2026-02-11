L’Italia scende in pista ai Giochi di Milano Cortina 2026. La squadra femminile di curling inizia la sua avventura giovedì 12 febbraio, con l’obiettivo di fare bene e mettersi in mostra. Le partite si giocano in un torneo intenso, con le avversarie da affrontare settimana dopo settimana. La nazionale italiana si prepara a mostrare il suo valore, con la prima sfida già alle porte.

L’Italia cercherà di essere protagonista nel torneo di curling femminile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, che incomincerà giovedì 12 febbraio. Le azzurre scenderanno sul ghiaccio di Cortina d’Ampezzo alle ore 09.05 per fronteggiare la formidabile Svizzera, la corazzata di Silvana Tirinzoni che ha vinto Mondiali ed Europei in serie nelle ultime stagioni e che si presenterà all’appuntamento con il chiaro obiettivo di conquistare il titolo. La nostra Nazionale ha deluso nell’ultima rassegna continentale e ci sono state delle polemiche per l’esclusione di Angela Romei, ma ora bisognerà resettare tutto e cercare di farsi strada di fronte al proprio pubblico, provando a lottare per un difficile accesso alle semifinali. 🔗 Leggi su Oasport.it

Curling femminile, il calendario delle partite dell'Italia alle Olimpiadi: tutti gli orari e le avversarie

L’Italia si prepara a scendere in campo nel torneo di curling maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Il calendario ufficiale del curling alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 include date e orari di tutte le partite dell’Italia.

